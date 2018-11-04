Киев арестовал судно с украинскими моряками в ответ на санкции РФ

Киев, 4 ноября. Большая часть членов экипажа сухогруза, который был арестован властями Украины в порту Мариуполя, оказались украинцами. Об этом сообщает украинское издание «Таймер».

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что украинские власти задержали «российский» сухогруз Comet с тремя тысячами тонн продукции Алчевского металлургического комбината. При этом Луценко подчеркнул, что задержание судна является «ответом на российские санкции».

По данным издания, на борту сухогруза всего лишь один гражданин Украины, который является вторым помощником капитана. Остальные члены команды являются гражданами Украины.

Также выяснилось, что судно принадлежит голландской компании, ходит под флагом Либерии и находится в управлении сингапурской компании. При этом получателем груза оказалась бельгийская компания.

«В этой ситуации украинские власти вряд ли смогут нанести арестом судна какой-либо ущерб России или предприятиям ЛНР, которые (как утверждает Генпрокуратура) произвели металл, обнаруженный на борту судна», — отмечает издание.

Напомним, 1 ноября глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал указ о введении санкций в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний. Ограничительные меры предполагают блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, а также запрет на вывод капитала за пределы РФ.