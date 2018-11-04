Аксенов пожелал Украине преодолеть смуту

Симферополь, 4 ноября. Глава Крыма Сергей Аксенов пожелал народу Украины преодолеть «кровавую смуту» и вернуть страну на путь единства с народами России и Белоруссии.

В поздравлении ко Дню народного единства Аксенов заявил, что о том, как опасно потерять единство, людей учит история и современность.

«Мы дорожим нашим единством. Кровавая украинская смута развивается на наших глазах. Мы искренне желаем украинскому народу преодолеть смуту и вернуть свою страну на ее исторический путь», — подчеркнул Аксенов.

Напомним, что Крым стал российским регионом после референдума, на котором 96,77% жителей республики Крым, а также 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Российские власти неоднократно подчеркивали, что жители Крыма проголосовали в полном соответствии с международным правом и уставом ООН. В Кремле подчеркивали, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».