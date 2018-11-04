Фотографии «Адмирала Кузнецова» после аварии появились в Сети

Мурманс, 4 ноября. В Сети появились фотографии крейсера «Адмирал Кузнецов», сделанные после инцидента с затонувшим доком.

Корабль находится около 35-го судоремонтного завода в Мурманске. На его палубе лежит подъемный кран плавучего дока ПД-50. При падении многотонный кран повредил корпус корабля, однако не задел важное оборудование «Адмирала Кузнецова».

Напомним, что инцидент с плавучим доком произошел 30 октября. Во время ремонта крейсера у плавучего дока ПД-50 отключились насосы, по предварительной версии, из-за перебоя в подаче электроэнергии. После этого цистерны дока, предназначенные для балласта заполнились водой и док погрузился в воду.