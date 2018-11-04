Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Фотографии «Адмирала Кузнецова» после аварии появились в Сети

2 339
2 Оставить комментарий

Фотографии «Адмирала Кузнецова» после аварии появились в Сети

Мурманс, 4 ноября. В Сети появились фотографии крейсера «Адмирал Кузнецов», сделанные после инцидента с затонувшим доком.

Корабль находится около 35-го судоремонтного завода в Мурманске. На его палубе лежит подъемный кран плавучего дока ПД-50. При падении многотонный кран повредил корпус корабля, однако не задел важное оборудование «Адмирала Кузнецова».

Фотографии «Адмирала Кузнецова» после аварии появились в Сети

Напомним, что инцидент с плавучим доком произошел 30 октября. Во время ремонта крейсера у плавучего дока ПД-50 отключились насосы, по предварительной версии, из-за перебоя в подаче электроэнергии. После этого цистерны дока, предназначенные для балласта заполнились водой и док погрузился в воду.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.