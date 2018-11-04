«Видим — солнце на горизонте встает»: очевидец рассказал о ЧП под Рязанью
Москва, 4 ноября. Взрыв, повлекший за собой пожар, произошел вечером 3 ноября 2018 года. Как стало известно, это случилось на 1857-м км газопровода «Средняя Азия — Центр III», который принадлежит компании «Газпром Трансгаз Москва». В результате инцидента никто не пострадал. Работы на месте аварии должны были быть завершены уже сегодня, 4 ноября, к 20.00. При этом на официальном сайте компании информация о взрыве и ликвидации его последствий пока отсутствует.
Свидетелем произошедшего стал москвич Андрей Ермаков. Он наблюдал происходящее из деревни в 30-40 километрах от места аварии. Он рассказал Федеральному агентству новостей о том, что видел в тот день.
«Вчера там, наверное, около шести вечера, был слышен протяжный гул: «Ууууу». Сильно гудело, — сообщил он. — Было уже темно. Мы вышли из дома, и весь народ повыбегал. Видим: как будто на горизонте солнце встает!
Эта деревня брошенная, уличного освещения нет. То есть ты выходишь — и просто абсолютная темнота! И вот как будто солнце встает на горизонте. Оно где-то час сильно горело и гудело. Потом гудение прекратилось — видимо, перекрыли давление».
По словам очевидца, добраться непосредственно до места происшествия было нереально.
«Мы хотели поехать туда поближе, но все дороги грунтовые, все развезло. Постояли с деревенскими, посмотрели…» — отметил он.