Помпео уверен, что Иран не возобновит ядерную программу

Вашингтон, 4 ноября. Власти США уверены, что Тегеран не возобновит свою ядерную программу даже после введения новых американских санкций против Ирана. Об этом заявил глава госдепартамента США Майк Помпео.

«Мы уверены, что они не будут этого делать», — сказал Помпео в интервью телеканалу​​​ Fox News.

Напомним, в мае президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерного соглашения с Ираном. При этом Трамп пообещал восстановить против Ирана ранее замороженные санкции, а также пообещал ввести новые ограничительные меры в отношении Тегерана.

Кроме того глава Белого дома пригрозил санкциям всем, кто продолжит экономическое сотрудничество сотрудничать с Ираном. В начале августа Вашингтон ввел первую часть санкций против Ирана, которые затронули автомобилестроительный сектор и операции с золотом. Вторая часть ограничительных мер вступит в силу 5 ноября.