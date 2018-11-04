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Жители Новой Каледонии решили остаться в составе Франции

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Жители Новой Каледонии решили остаться в составе Франции

Париж, 4 ноября. Большинство жителей Новой Каледонии проголосовали против отделения от Франции. Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что гордится результатами референдума.

Явка на референдуме составила 80,63%. Жители островов Новая Каледония, расположенных в Тихом океане, должны были ответить на вопрос, хотят ли они, чтобы Новая Каледония отделилась от Франции и стала независимой.

За отделение от Франции высказались 43,6% проголосовавших, против — 56,4%.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил: он горд тем, что Новая Каледония и Париж предприняли этот исторический шаг совместно.

Напомним, что Новая Каледония находится в составе Франции с 1853 года.

Автор: Денис Коробейников
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