Госдеп США пообещал привлечь к ответственности всех виновных в убийстве Хашукджи

Нью-Йорк, 4 ноября. США найдут и привлекут к ответственности всех виновных в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом заявил глава госдепартамента США Майк Помпео.

По словам госсекретаря, власти Саудовской Аравии признали, что нападение на Хашукджи было заранее спланированным, поэтому Вашингтон уже аннулировал американские визы представителей Саудовской Аравии, которые причастны к убийству журналиста. Кроме того, Помпео заявил, что США найдут и привлекут к ответственности всех, кто причастен к убийству журналиста.

«Мы привлечем всех тех, кто причастен к убийству Джамаля Хашукджи, к ответственности», — подчеркнул Помпео.

Напомним, в начале октября в Турции пропал саудовский журналист Джамаль Хашукджи. Журналист отправился в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, после чего бесследно исчез. Власти Саудовской Аравии выдвигали противоречивые версии исчезновения Хашукджи, однако в итоге Эр-Рияд признал, что журналист был убит в результате спланированной операции.