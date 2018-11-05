Сирия итоги за сутки на 5 ноября 06.00: митинг против курдов в Ракке, в Дейр-эз-Зоре убито 12 боевиков SDF

Сирия, 5 ноября. Жители Ракки вышли на акцию против курдских радикалов, в Дейр-эз-Зоре убито 12 боевиков SDF, в Идлибе и Хаме идут бои между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обнаружили склад боеприпасов боевиков в Даръа, ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: обстреляло позиций SDF в Дейр-эз-Зоре, организовало взрыв в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: вела обстрел расположений САА в Идлибе и Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): заявила о готовности поддержать операцию ВС Турции против SDF в Алеппо.

«Файлак ар-Рахман»: присоединилась к «Тахрир аш-Шам» в Латакии.

«Национальный фронт освобождения»: пополнил свои ряды в Алеппо.

Курды: потеряли десятки боевиков в Дейр-эз-Зоре и Ракке.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Латакия

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что члены группировки «Файлак ар-Рахман» присоединились к радикальной коалиции «Тахрир аш-Шам» в северной части провинции Латакия.

Напомним, джихадисты скрываются в горных районах региона и нарушают действующий в провинции режим прекращения огня. По сообщению российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, за прошедшие сутки боевики три раза открыли стрельбу в Латакии и Идлибе.

Провинция Алеппо

В городе Азаз были зафиксированы перестрелки между одной из группировок «Сирийской свободной армии» (ССА) и «Свободной сирийской полицией» (FSP). Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@Westcudi). По данным Telegram-канала (@hasansofan), столкновения могли быть спровоцированы тем, что «свободная полиция» арестовала и избила двух боевиков ССА.

Военный источник сообщил в Telegram (@hasansofan), что на трассе между населенными пунктами Калжибрин и Азаз на мине подорвался автомобиль джихадистов. По сведениям автора публикации, радикальные исламисты, находившиеся в транспортном средстве, получили ранения.

На западе провинции Алеппо закончили подготовку боевики вооруженного формирования «Сарая аль-Нукба», входящего в коалицию «Национальный фронт освобождения». Данную информацию опубликовал Telegram-канал (@hasansofan).

Представители ССА выступили с заявлением о своей готовности оказать поддержку операции ВС Турции против курдских военизированных отрядов в северной части региона, передавал Twitter-канал (@Westcudi). Напомним, турецкая артиллерия начала обстрел опорных пунктов Отрядов народной самообороны (YPG) в окрестностях города Кобани.

Провинция Дейр-эз-Зор

Местный Twitter-канал (@RebeccaRambar) писал, что в течение дня ВВС международной коалиции наносили удары по предполагаемым позициям ИГ1 на территории населенных пунктов Хаджин и Аш-Шаафа. Ранее под огнем сил возглавляемого США альянса погибло 17 мирных жителей Хаджина.

В конце дня террористы «Исламского государства» открыли минометный огонь по позициям Демократических сил Сирии (SDF) в районе Аль-Бахра недалеко от Хаджина, передавал местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). По сведениям военного Twitter-канала (@s7u8h6ail), в результате атаки радикальных исламистов было убито 12 членов курдского ополчения. Другой источник сообщал в Twitter (@RebeccaRambar) еще о 20 раненных.

Провинция Даръа

Инженерные бригады Сирийской арабской армии (САА) продолжали зачищать территорию провинции Даръа от мин и боеприпасов, оставленных радикальными исламистами. Информационное агентство Al-Masdar News писало, что во время одного из рейдов бойцы правительственных сил обнаружили в регионе большой тайник джихадистов с оружием и израильского производства.

Напомним, незаконные вооруженные формирования вынужденно покинули провинцию Даръа в начале августа, сдав свои позиции сирийской армии.

Провинция Идлиб

Радикальные исламисты подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции «Тахрир аш-Шам» продолжили нарушать режим прекращения огня, установленный на линии соприкосновения сил джихадистов и Сирийской арабской армии (САА) в южной части Идлиба. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что террористы открыли огонь по расположениям правительственных войск САР в поселениях Тель Бизам, Абу Дали и Маан в районе границы между провинциями Идлиб и Хама.

Военный Twitter-канал (@HarbiehNadie) сообщал, что в качестве ответных мер, САА обстреляли позиции джихадистов в окрестностях Ат-Тамании.

Позже местный источник в провинции Идлиб передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@ OrientNewsEn), что над регионом совершали разведывательные полеты самолеты ВВС Сирии.

Провинция Ракка

Местный источник в провинции Ракка передавал на своей странице в социальной сети Twitter (@Raqqa_SL), что в административном центре региона прогремело два взрыва. Данных о пострадавших не поступало.

Вечером подконтрольные «Исламскому государству» информационные источники заявили, что террористы организовали взрыв заминированного автомобиля около позиций SDF в Ракке. В результате детонации СВУ погибло около 50 членов Демократических сил Сирии (SDF). Данное сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter (@Sarmad_AlJilane) военный источник.

Twitter-канал (@Ozkok_) писал, что в провинции обостряется конфликт между местным населением и SDF. В административном центре региона прошел митинг против курдских радикалов. Активисты призывают жителей города бойкотировать членов курдских военизированных отрядов. Напомним, народные волнения вызваны притеснениями населения со стороны курдских радикалов. Боевики «демократических сил» проводят в регионе принудительную мобилизацию. Кроме того, несколько дней назад члены SDF убили одного из местных племенных лидеров.

Провинция Хама

Террористы связанного с «Джебхат ан-Нусрой» формирования «Вахарид аль-Муминин» открыли огонь по расположениям Сирийской арабской армии (САА) на северо-западе провинции Хама. Об этом писало информагентство South Front.

Также в северной части региона не прекращались перестрелки между правительственными войсками САР и «Тахрир аш-Шам». Местный источник передавал в своем микроблоге в Twitter (@aishazaraa), что САА нанесла удары по опорным пунктам джихадистов в окрестностях Аль-Латамины.

Ирак

На северо-востоке провинции Дияла детонировало самодельное взрывное устройство, передавало информационное агентство Iraqi News. В результате происшествия ранения получили два мирных жителя региона.

Отряды народного ополчения «Хашд аш-Шааби» продолжили укреплять линию обороны вдоль сирийско-иракской границы и наносить артиллерийские удары по укрытиям террористов «Исламского государства» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом писал военный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@OccupySchagen).

ВВС Ирака нанесли удары по укрытиям ИГ на северо-западе провинции Киркук, писало информационное агентство Iraqi News. В результате боевого вылета иракской авиации было нейтрализовано 25 радикальных исламистов. Кроме того, летчики уничтожили два хранилища оружия и боеприпасов террористической организации.

Одновременно с этим подконтрольное ИГИЛ1 информагентство «Аль-Амак» писало, что джихадисты убили в Киркуке бойца Пешмерги.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)