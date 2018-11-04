Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Сирия новости 4 ноября 22.30: курды потеряли 50 боевиков в Ракке, в Дейр-эз-Зоре ИГ ведет минометный обстрел позиций SDF

216
0 Оставить комментарий

Сирия новости 4 ноября 22.30: курды потеряли 50 боевиков в Ракке, в Дейр-эз-Зоре ИГ ведет минометный обстрел позиций SDF

Сирия, 4 ноября. Курды потеряли 50 боевиков в Ракке, в Дейр-эз-Зоре ИГ1 ведет минометный обстрел позиций SDF, в Хаме продолжаются бои между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: ведет обстрел позиций SDF в Дейр-эз-Зоре, организовало взрыв в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме.

Курды: несут потери в живой силе в Дейр-эз-Зоре и Ракке.

Сирия новости 4 ноября 22.30: курды потеряли 50 боевиков в Ракке, в Дейр-эз-Зоре ИГ ведет минометный обстрел позиций SDF

Провинция Дейр-эз-Зор

Сирия новости 4 ноября 22.30: курды потеряли 50 боевиков в Ракке, в Дейр-эз-Зоре ИГ ведет минометный обстрел позиций SDF

Террористы «Исламского государства» открыли минометный огонь по позициям Демократических сил Сирии (SDF) в районе Аль-Бахра недалеко от Хаджина, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). По сведениям военного Twitter-канала (@s7u8h6ail), в результате атаки радикальных исламистов было убито 12 членов курдского ополчения. Другой источник сообщает в Twitter (@RebeccaRambar) еще о 20 раненных.

Twitter-канал (@Nidalgazaui) передает, что в ближайшие несколько часов в Дейр-эз-Зоре может значительно ухудшиться погода. Напомним, ранее под прикрытием песчаной бури банды ИГ захватили ряд позиций на подконтрольных курдам территориях.

Провинция Ракка

Сирия новости 4 ноября 22.30: курды потеряли 50 боевиков в Ракке, в Дейр-эз-Зоре ИГ ведет минометный обстрел позиций SDF

Подконтрольные «Исламскому государству» информационные источники заявляют, что террористы организовали взрыв заминированного автомобиля около позиций SDF в административном центре провинции Ракка. В результате детонации СВУ погибло около 50 членов Демократических сил Сирии (SDF). Данное сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter (@Sarmad_AlJilane) военный источник.

Ранее в Ракке прогремело еще два взрыва. Информации о жертвах не поступало.

Провинция Хама

Сирия новости 4 ноября 22.30: курды потеряли 50 боевиков в Ракке, в Дейр-эз-Зоре ИГ ведет минометный обстрел позиций SDF

На севере провинции Хама не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам», передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@syriaa_scope_en).

Напомним, джихадисты атаковали расположения правительственных войск САР в этой части региона. В ответ армия Башара Асада открыла огонь по укрепрайонам подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 формирования в окрестностях города Аль-Латамина.

Ирак

Сирия новости 4 ноября 22.30: курды потеряли 50 боевиков в Ракке, в Дейр-эз-Зоре ИГ ведет минометный обстрел позиций SDF

ВВС Ирака нанесли удары по укрытиям «Исламского государства» на северо-западе провинции Киркук, пишет информационное агентство Iraqi News. В результате боевого вылета иракской авиации было нейтрализовано 25 радикальных исламистов. Кроме того, летчики уничтожили два хранилища оружия и боеприпасов  террористической организации.

Одновременно с этим подконтрольное ИГИЛ1 информагентство «Аль-Амак» пишет, что джихадисты убили в Киркуке бойца Пешмерги.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Автор: Алексей Громов
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.