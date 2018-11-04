Сирия новости 4 ноября 22.30: курды потеряли 50 боевиков в Ракке, в Дейр-эз-Зоре ИГ ведет минометный обстрел позиций SDF

Сирия, 4 ноября. Курды потеряли 50 боевиков в Ракке, в Дейр-эз-Зоре ИГ1 ведет минометный обстрел позиций SDF, в Хаме продолжаются бои между САА и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Исламское государство»1: ведет обстрел позиций SDF в Дейр-эз-Зоре, организовало взрыв в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: ведет бои с САА в Хаме.

Курды: несут потери в живой силе в Дейр-эз-Зоре и Ракке.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» открыли минометный огонь по позициям Демократических сил Сирии (SDF) в районе Аль-Бахра недалеко от Хаджина, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24). По сведениям военного Twitter-канала (@s7u8h6ail), в результате атаки радикальных исламистов было убито 12 членов курдского ополчения. Другой источник сообщает в Twitter (@RebeccaRambar) еще о 20 раненных.

Twitter-канал (@Nidalgazaui) передает, что в ближайшие несколько часов в Дейр-эз-Зоре может значительно ухудшиться погода. Напомним, ранее под прикрытием песчаной бури банды ИГ захватили ряд позиций на подконтрольных курдам территориях.

Провинция Ракка

Подконтрольные «Исламскому государству» информационные источники заявляют, что террористы организовали взрыв заминированного автомобиля около позиций SDF в административном центре провинции Ракка. В результате детонации СВУ погибло около 50 членов Демократических сил Сирии (SDF). Данное сообщение опубликовал на своей странице в социальной сети Twitter (@Sarmad_AlJilane) военный источник.

Ранее в Ракке прогремело еще два взрыва. Информации о жертвах не поступало.

Провинция Хама

На севере провинции Хама не прекращаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами коалиции «Тахрир аш-Шам», передает военный источник на своей странице в социальной сети Twitter (@syriaa_scope_en).

Напомним, джихадисты атаковали расположения правительственных войск САР в этой части региона. В ответ армия Башара Асада открыла огонь по укрепрайонам подконтрольного «Джебхат ан-Нусре»1 формирования в окрестностях города Аль-Латамина.

Ирак

ВВС Ирака нанесли удары по укрытиям «Исламского государства» на северо-западе провинции Киркук, пишет информационное агентство Iraqi News. В результате боевого вылета иракской авиации было нейтрализовано 25 радикальных исламистов. Кроме того, летчики уничтожили два хранилища оружия и боеприпасов террористической организации.

Одновременно с этим подконтрольное ИГИЛ1 информагентство «Аль-Амак» пишет, что джихадисты убили в Киркуке бойца Пешмерги.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)