Глава Федерации тенниса сравнил с Сафиным победителя «Мастерс-1000» Хачанова

Москва, 4 ноября. Российский теннисист Карен Хачанов выиграл турнир серии «Мастерс-1000» в Париже. В финале он победил серба Новака Джоковича. Молодой спортсмен может выйти на уровень Марата Сафина при должном трудолюбии. Об этом заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

По его словам, Хачанов во время игры не давал шанса Джоковичу. Тарпищев подчеркнул, что российский спортсмен хорошо подготовился психологически к этому поединку.

«Мы не выигрывали «Мастерс» девять лет. Думаю, что это начало его успеха», — отметил Тарпищев.

Он считает результат Хачанова выдающимся. Однако, чтобы прогрессировать, спортсмену нужно продолжать работу над собой.

В беседе с телеканалом «360» Тарпищев рассказал, что Хачанову необходимо делать, чтобы достигнуть уровня Марата Сафина, который был первой ракеткой мира.

«Если удастся избежать травм, методически правильно работать, то успехи его будут идти по возрастающей. При большом трудолюбии он может встать в один ряд с Сафиным», — подчеркнул Тарпищев.

По его словам, сейчас рано говорить, что Хачанов до конца состоялся, ему нужно продолжать работать.

Напомним, Хачанов победил первую ракетку мира Новака Джоковича со счетом 7:5, 6:4.