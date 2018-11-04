Два самолета столкнулись в небе над Канадой

Оттава, 4 ноября. В небе над канадской провинцией Онтарио произошло столкновение двух самолетов. Об этом сообщает американский телеканал CBS.

По данным телеканала, столкновение произошло в 10.11 по местному времени в районе Оттавы. В результате инцидента один самолет потерпел крушение. Уцелевший самолет был перенаправлен диспетчерами на посадку в аэропорт Оттавы, где совершил успешную посадку.

В настоящее время на месте крушения самолета работают медики и спасатели. Причина инцидента и данные о пострадавших не приводятся.