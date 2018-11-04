Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Два самолета столкнулись в небе над Канадой

55
0 Оставить комментарий

Два самолета столкнулись в небе над Канадой

Оттава, 4 ноября. В небе над канадской провинцией Онтарио произошло столкновение двух самолетов. Об этом сообщает американский телеканал CBS.

По данным телеканала, столкновение произошло в 10.11 по местному времени в районе Оттавы. В результате инцидента один самолет потерпел крушение. Уцелевший самолет был перенаправлен диспетчерами на посадку в аэропорт Оттавы, где совершил успешную посадку.

В настоящее время на месте крушения самолета работают медики и спасатели. Причина инцидента и данные о пострадавших не приводятся.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.