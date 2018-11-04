Талибы захватили военную базу в Афганистане

Кабул, 4 ноября. Боевики движения «Талибан»1 (группировка запрещена в России) в ночь на 4 ноября захватили военную базу правительственных сил в городе Таринкот провинции Урузган, передает агентство Pajhwok.

На военной базе находилась полиция и национальная армия Афганистана. По данным СМИ, здесь оставались 25 военных и полицейских, число погибших при захвате объекта не сообщается.

Талибы утверждают, что в заложниках у них находится 13 человек. Власти провинции подтвердили, что база под контролем боевиков. Как сообщил американский телеканал CNN, талибы расширяют зону влияния в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.