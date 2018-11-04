Ее песни стали гимном Донбасса: Чичерина выступила в ЛНР вместе с симфоническим оркестром
Луганск, 4 ноября. Известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина и академический симфонический оркестр Луганской академической филармонии выступили в совместном концерте для жителей республики, посвященном Дню народного единства.
Певица не первый раз выступает с оркестром Луганской филармонии — 9 сентября они уже давали концерт на Театральной площади Луганска в честь Дня города.
В числе зрителей сегодняшнего концерта были исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник и председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко.
Леонид Пасечник отметил, что «единство народа — это характерная черта всех жителей Донбасса».
«Я поздравляю всех с праздником, который красной ниткой прошел через наши сердца, через сердца жителей Донбасса. Я поздравляю вас с Днем народного единства!» — обратился руководитель республики к присутствующим в зале.
Также он добавил, что «Юля [Юлия Чичерина] давно является большим другом нашей республики и гражданкой ЛНР».
«Ее песни давно стали гимном и символом Донбасса», — сказал Пасечник.
«От своего лица, от лица всех присутствующих, от лица всех жителей ЛНР и всего Донбасса я бы, Юлия, хотел вам сказать огромное спасибо за ваше творчество, за ваши песни, которые вдохновляют нас на новые подвиги и свершения, которые убеждают нас, придают уверенности в том, что мы движемся в нужном и правильном направлении», — обратился Пасечник к певице.
Для жителей республики рок-певица исполнила несколько своих старых песен, а также новые песни на военную тематику. После выступления исполнительница рассказала журналистам, что она гражданка ЛНР и жители республики для нее — родная семья.
«Я приехала сюда отмечать День народного единства, потому что мы единый народ, мы славяне, ну и вообще взбодрить. Настроение отличное, праздничное, оркестр великолепен, я просто счастлива», — поделилась своими впечатлениями от концерта Чичерина.
Также она добавила, что ей очень нравится выступать с оркестром.
«Это очень круто — петь с оркестром, это очень приятно и вообще мощно. Мне нравится, — рассказала певица. — Мне нравятся ваши люди, я поэтому сюда и езжу.
Я, пожалуй, учусь у них вот этой какой-то — не знаю, что это, — отваге, смелости. И вообще, невзирая не на что — ни на смертельные опасности, ни на трудности, они добрые, открытые, хорошие. То есть такими и должны быть [люди], собственно».