Ее песни стали гимном Донбасса: Чичерина выступила в ЛНР вместе с симфоническим оркестром

Луганск, 4 ноября. Известная российская рок-исполнительница Юлия Чичерина и академический симфонический оркестр Луганской академической филармонии выступили в совместном концерте для жителей республики, посвященном Дню народного единства.

Певица не первый раз выступает с оркестром Луганской филармонии — 9 сентября они уже давали концерт на Театральной площади Луганска в честь Дня города.

В числе зрителей сегодняшнего концерта были исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник и председатель Народного совета республики Денис Мирошниченко.

Леонид Пасечник отметил, что «единство народа — это характерная черта всех жителей Донбасса».

«Я поздравляю всех с праздником, который красной ниткой прошел через наши сердца, через сердца жителей Донбасса. Я поздравляю вас с Днем народного единства!» — обратился руководитель республики к присутствующим в зале.

Также он добавил, что «Юля [Юлия Чичерина] давно является большим другом нашей республики и гражданкой ЛНР».

«Ее песни давно стали гимном и символом Донбасса», — сказал Пасечник.

«От своего лица, от лица всех присутствующих, от лица всех жителей ЛНР и всего Донбасса я бы, Юлия, хотел вам сказать огромное спасибо за ваше творчество, за ваши песни, которые вдохновляют нас на новые подвиги и свершения, которые убеждают нас, придают уверенности в том, что мы движемся в нужном и правильном направлении», — обратился Пасечник к певице.

Для жителей республики рок-певица исполнила несколько своих старых песен, а также новые песни на военную тематику. После выступления исполнительница рассказала журналистам, что она гражданка ЛНР и жители республики для нее — родная семья.

«Я приехала сюда отмечать День народного единства, потому что мы единый народ, мы славяне, ну и вообще взбодрить. Настроение отличное, праздничное, оркестр великолепен, я просто счастлива», — поделилась своими впечатлениями от концерта Чичерина.

Также она добавила, что ей очень нравится выступать с оркестром.