США и Южная Корея планируют возобновить совместные морские учения

Москва, 4 ноября. Соединенные Штаты и Южная Корея планируют возобновить совместные морские учения, которые были приостановлены шесть месяцев назад. Об этом сообщает корейское информационное агентство «Ренхап» со ссылкой на представителя корпуса морской пехоты ВМФ Южной Кореи.

По данным агентства, 5 ноября военно-морские силы Южной Кореи и США начнут совместные учения в районе порта Пхохан, который расположен на юго-восточном побережье страны. Маневры будут продолжаться на протяжении двух недель. В учениях будут задействованы 500 морских пехотинцев из США и Южной Кореи.

«По годовому плану учений, утвержденному США и Южной Кореей на этот год, мы начнем совместные учения морской пехоты с ноября», — заявил собеседник агентства.

Стоит отметить, что в 2018 году США и Южная Корея сократили количество совместных учений на фоне потепления отношений между Пхеньяном и Сеулом и начала переговоров между КНДР и США.