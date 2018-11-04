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Люди застряли на склоне горы в Карачаево-Черкесии из-за поломки канатной дороги

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Люди застряли на склоне горы в Карачаево-Черкесии из-за поломки канатной дороги

Пятигорск, 4 ноября. ГУ МЧС в Республике Карачаево-Черкесия сообщили об остановке второй линии канатной дороги в поселке Домбай.

По данным спасательного ведомства, на склоне находятся около 300 человек. Задержка объясняется проблемами с электроникой. Еще одна линия канатки работает исправно.

Людей спускают в порядке живой очереди. Известно, что за один раз по канатной дороге могут спуститься до 25 человек. На склоне есть кафе, где можно согреться.

Автор: Ирина Селезнева
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