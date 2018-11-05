Сирия новости 5 ноября 07.00: курды массово дезертируют в Дейр-эз-Зоре; террористы проводят мобилизацию мирных жителей в Идлибе

Сирия, 5 ноября. Курды массово дезертируют в Дейр-эз-Зоре; террористы проводят мобилизацию мирных жителей в Идлибе; YPG устроили теракт в Африне. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Курды: дезертируют в Дейр-эз-Зоре.

«Нур ад-Дин аз-Зенки»: потеряли пять боевиков в результате теракта в Африне.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: проводит принудительную вербовку местного населения в Идлибе.

«Хурас ад-Дин»: укрепляет свои позиции на севере Латакии.

Провинция Латакия

Связанная с запрещенной в России террористической организацией «Аль-Каида»1 группировка «Хурас ад-Дин» продолжает укреплять свои позиции в районе Джебель-Туркмен на севере провинции Латакия. Источник в социальной сети Twitter (@raedsyrian002) вычислил, что опубликованные медиацентром террористической коалиции «Вахарид аль-Муминин» фотографии, где запечатлены минометные позиции «Хурас ад-Дин» сделаны в районе населенного пункта Марреа.

Провинция Алеппо

По информации Telegram-канала @News_Turkey1, в Азазе прошло собрание, на котором было принято решение о создании так называемой местной администрации. В мероприятии участвовали 44 представителя местных племен и кланов из районов населенных пунктов Азаз, Аль-Баб и Джараблус. Возглавлять администрацию будет полевой командир одной из туркоманских группировок Али Наасана Ага.

Партизанская операция подпольных ячеек курдских «Отрядов народной самообороны» в кантоне Африн продолжается. Вблизи блокпоста группировки «Нур ад-Дин аз-Зенки» в деревне Мески курдами был совершен теракт, в результате которого было ликвидировано двое боевиков и еще трое получили ранения. Об этом сообщает Telegram-канал @syrianews23.

Провинция Дейр-эз-Зор

Последние неудачи курдов серьезно подорвали из настрой на продолжение борьбы с ИГИЛ1 в Дейр-эз-Зоре. Об этом пишет ближневосточное издание Euphrates Post. После того, как под покровом песчаной бури, террористам «Исламского государства»1 удалось вернуть ранее утраченные территории и контроль над участком сирийско-иракской границы в районе Багуз-Тахтани, боевики SDF стали массово покидать свои позиции в районе «Хаджинского кармана». По предварительным данным, в настоящее время число дезертиров составляет около 25 человек. В связи с этим командование «Демократических сил Сирии» перебрасывает дополнительные отряды боевиков с севера Сирии в район населенного пункта Хараедж.

Провинция Идлиб

«Хайят Тахрир аш-Шам» проводит массовую мобилизацию мирных граждан практически во всех крупных городах, находящихся под контролем террористического альянса, сообщает Telegram-канал @Eye_on_the_north. Данные мероприятия вызывают недовольство со стороны местных жителей, что уже привело к нескольким вооруженным стычкам, которые прошли в Маарет ан-Нумане и Дейр-эш-Шарки. Для того, чтобы подавить восстание, «Хайят Тахрир аш-Шам» пришлось вызывать отряды подкрепления из соседних населенных пунктов.

Ближневосточное издание Hieropolis отмечает, что «Джебхат ан-Нусра»1 и союзные ей группировки в настоящее время пытаются расширить контроль на занимаемыми территориями. Наиболее существенные силы «Хайят Тахрир аш-Шам» сосредоточены вдоль трассы Маарет ан-Нуман — Хан-Шейхун.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)