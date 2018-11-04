Проделана большая работа: Авербух оценил победу Загитовой в Финляндии

Москва, 4 ноября. Олимпийская чемпионка Алина Загитова, выигравшая Гран-при Хельсинки, вместе с тренерами проделала огромную работу в постолимпийском сезоне. Об этом заявил российский тренер, серебряный призер Олимпиады-2002 Илья Авербух.

«Поздравляю Алину Загитову и Этери Тутберидзе с этим результатом. Явно проделана большая работа, ведь тяжело оставаться в хорошей форме в постолимпийском сезоне», — заявил Авербух.

По его словам, в новом сезоне Загитовой будет намного сложнее выступать, поскольку она является мировым лидером в фигурном катании, а такая ответственность сильно давит на спортсменку.

Авербух подчеркнул, что Загитова откатала произвольную программу на 80%, а исправить некоторые неточности у нее еще будет время.

Как сообщает телеканал «360», Авербух во время пресс-конференции отметил, что в организме спортсменки происходят возрастные изменения. Девушка носит тейпы (используются для поддержки суставов. — Прим. ФАН) на ногах: мышцы не успевают подстраиваться под растущие кости.

«Это период взросления сейчас проходит, он достаточно болезненный, поэтому я как раз отмечаю большую работу тренера — сохранить прежний уровень», — подчеркнул Авербух.

Напомним, что олимпийская чемпионка Алина Загитова выиграла третий этап Гран-при Хельсинки в одиночном фигурном катании 3 ноября. Еще одна российская спортсменка Станислава Константинова заняла второе место.