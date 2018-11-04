Более 1,5 тыс. человек эвакуированы из ТЦ «Небо» в Нижнем Новгороде

Нижний Новгород, 4 ноября. Порядка 1,5 тысячи человек были эвакуированы из торгового центра «Небо» в Нижнем Новгороде в результате задымления. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС РФ по Нижегородской области.

По данным ведомства, задымление торгового центра произошло после запуска котельной. В момент инцидента в здании находились около 1,5 тысячи посетителей. Сотрудники и посетители центра были эвакуированы из здания, после чего подразделения МЧС полностью проверили торговый центр. Сотрудники МЧС не обнаружили возгорания на территории торгового центра обнаружено. В ближайшее время ТЦ продолжит свою работу в обычном режиме.