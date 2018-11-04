Скорее Украина попросится в РФ, чем Крым отойдет Киеву — сенатор

Москва, 4 ноября. Сенатор от Крыма Сергей Цеков отреагировал на слова бывшего украинского депутата Святослава Пискуна о том, что через несколько лет жители полуострова захотят вернуться в состав Украины. Он назвал эту идею «несбыточной мечтой».

Пискун в эфире NewsOne также заявил, что если Россия хочет Крым, тогда Москва должна «заплатить триллионы» за украинскую инфраструктуру на полуострове. С ним не согласился сенатор Цеков.

«Скорее придет время, когда Украина попросится в состав единого государства с Россией», — сказал сенатор, его слова приводит РИА Новости.

Российский парламентарий добавил, что жизнь заставит Украину отказаться от русофобии и вернуться к дружественным отношения с Москвой. Он также добавил, что в 1654 году Киев принял решение быть единым с Москвой.

Цеков считает, что такие украинские политики, как Пискун, с большим энтузиазмом говорят о неосуществимых идеях. Ранее пользователи Сети отреагировали на предложение Пискуна.