Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Скорее Украина попросится в РФ, чем Крым отойдет Киеву — сенатор

293
0 Оставить комментарий

Скорее Украина попросится в РФ, чем Крым отойдет Киеву — сенатор

Москва, 4 ноября. Сенатор от Крыма Сергей Цеков отреагировал на слова бывшего украинского депутата Святослава Пискуна о том, что через несколько лет жители полуострова захотят вернуться в состав Украины. Он назвал эту идею «несбыточной мечтой».

Пискун в эфире NewsOne также заявил, что если Россия хочет Крым, тогда Москва должна «заплатить триллионы» за украинскую инфраструктуру на полуострове. С ним не согласился сенатор Цеков.

«Скорее придет время, когда Украина попросится в состав единого государства с Россией», — сказал сенатор, его слова приводит РИА Новости.

Российский парламентарий добавил, что жизнь заставит Украину отказаться от русофобии и вернуться к дружественным отношения с Москвой. Он также добавил, что в 1654 году Киев принял решение быть единым с Москвой.

Цеков считает, что такие украинские политики, как Пискун, с большим энтузиазмом говорят о неосуществимых идеях. Ранее пользователи Сети отреагировали на предложение Пискуна.

Автор: Ирина Селезнева
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.