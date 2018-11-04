Появилось видео обрушения понтонного моста в Ростове-на-Дону
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Ростов-на-Дону, 4 ноября. Понтонный мост обрушился на реке Дон в Ростове-на-Дону. Федеральное агентство новостей публикует видео с места происшествия.
Мост располагался на речном острове Зеленый, на котором находились базы отдыха и отели.
По словам очевидцев, в результате инцидента никто не пострадал. Спасатели перевезли более 200 человек, однако некоторые люди не стали ждать своей очереди и перебрались вплавь на другую сторону.