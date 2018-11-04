Москва, 4 ноября. Нападение двух украинцев на индийца в метро Рима поможет Европе открыть глаза на происходящее, считает руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов. Он добавил, что Брюссель наконец-то увидит расцвет фашизма на Украине.

Римская полиция задержала двух молодых украинцев, которые публично оскорбляли гражданина Индии, указывая на его смуглый цвет лица. Они набросились на мужчину, избили его, выкрикивая националистические лозунги. А женщине, которая попробовала заступиться за иностранца, украинцы разбили голову.

«Украинские националисты, которых точнее называть фашистами, с показательными «акциями» в Европе – это следствие необдуманной политики Брюсселя в отношении Киева», — прокомментировал эксперт, его слова приводит издание «Экономика сегодня».

С одной стороны, Брюссель хотел поощрить политическую лояльность Киева, а также помочь снять напряжение на Украине. Безвиз для украинцев стал показательным выступлением Европы. Однако теперь Брюсселю придется «пожинать плоды «демократии».

При этом политолог подчеркнул, что в некоторых странах европейские чиновники поощряют элементы фашизма. К примеру, в Прибалтике настраивают население против русских, в Польше пытаются переписать историю и стереть советское прошлое.

Колташов считает, что Европа постарается замять этот инцидент в Риме, чтобы не пришлось оправдываться за свои ошибки. Однако на территории ЕС это не последний инцидент, уверен эксперт. Киевская политика еще «аукнется» Брюсселю. ( украинский «Национальный корпус» запрещен в России).