Более 500 тысяч человек посетили фестиваль «День народного единства» в Москве

Москва, 4 ноября. Более 500 тысяч человек посетили площадки фестиваля «День народного единства» в Москве, который стартовал 3 ноября. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

В день открытия фестиваль собрал на своих площадках 525 тысяч человек. Более 10 тысяч из них побывали на 49 концертах, порядка 3,5 тысяч человек смогли сами выступить в качестве артистов иммерсивных спектаклей на Манежной площади и площади Революции.

Кроме того, почти пять тысяч жителей и гостей столицы приняли участие в народных играх и спортивных забавах. Более 20 тысяч гостей фестиваля покатались на каруселях.

В рамках фестиваля проходят сырная и рыбная ярмарки. В первый день работы ярмарок гости фестиваля приобрели 3,4 тонны сыров, а также более тонны рыбы и морепродуктов. Также четыре тысячи посетителей фестиваля смогли попробовать блюда народов России.

Фестиваль «День народного единства» проходит с 3 по 5 ноября в Москве. Гостей праздника ждет масса мероприятий, которые будут проходить на Тверской площади и площади Революции.