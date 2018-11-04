Арестованный за вандализм в синагоге Бруклина был активистом Демократической партии США

Бруклин, 4 ноября. Подозреваемый в вандализме в бруклинской синагоге был активистом Демократической партии США.

Мужчина исписал стены бруклинской синагоги в день проведения мероприятия Демократической партии. 26-летний Джеймс Полайт оставил надписи «Гитлер!», «Евреи, приготовьтесь!». Еще одно сообщение унижало евреев по национальному признаку.

Как сообщает RT, когда мужчину арестовали, стало известно о его работе в штабе Кристины Куинн. Женщина была волонтером в штабе Барака Обамы, а также экс-спикером городского совета Нью-Йорка.

Ранее в США было совершено нападение на синагогу в Питтсбурге. 27 октября 46-летний Роберт Бауэр ворвался в здание синагоги «Древо жизни». Он открыл стрельбу, а также выкрикивал антисемитские лозунги. В результате ЧП погибли 11 человек. Мужчине предъявили обвинения по 11 пунктам.