Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Арестованный за вандализм в синагоге Бруклина был активистом Демократической партии США

74
0 Оставить комментарий

Арестованный за вандализм в синагоге Бруклина был активистом Демократической партии США

Бруклин, 4 ноября. Подозреваемый в вандализме в бруклинской синагоге был активистом Демократической партии США.

Мужчина исписал стены бруклинской синагоги в день проведения мероприятия Демократической партии. 26-летний Джеймс Полайт оставил надписи «Гитлер!», «Евреи, приготовьтесь!». Еще одно сообщение унижало евреев по национальному признаку.

Как сообщает RT, когда мужчину арестовали, стало известно о его работе в штабе Кристины Куинн. Женщина была волонтером в штабе Барака Обамы, а также экс-спикером городского совета Нью-Йорка.

Ранее в США было совершено нападение на синагогу в Питтсбурге. 27 октября 46-летний Роберт Бауэр ворвался в здание синагоги «Древо жизни». Он открыл стрельбу, а также выкрикивал антисемитские лозунги. В результате ЧП погибли 11 человек. Мужчине предъявили обвинения по 11 пунктам.

Автор: Денис Коробейников
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.