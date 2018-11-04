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Политика

Асад обсудил с представителями РФ итоги саммита в Стамбуле

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Асад обсудил с представителями РФ итоги саммита в Стамбуле

Дамаск, 4 ноября. Президент Сирии Башар Асад провел переговоры с российской делегацией  во главе со специальным представителем президента России Александром Лаврентьевым. Об этом сообщает пресс-служба президента Сирии.

Асад обсудил с российской делегацией итоги четырехстороннего саммита в Стамбуле, а также усилия Москвы на пути достижения политического прогресса в сирийском кризисе. Сирийский лидер отметил значительные усилия президента России Владимира Путина в вопросе «нейтрализации» иностранных вмешательств в дела Сирии.

«В ходе встречи обсуждалось формирование комиссии по обсуждению нынешней конституции, имеется соглашение по продолжению совместной работы России и Сирии для устранения препятствий, которые остаются на пути формирования комиссии», — сообщает пресс-служба.

Напомним, 27 октября в Стамбуле состоялась встреча президентов России, Турции, Франции и Германии по Сирии. В ходе встречи главы государств обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб, а также сроки  и создания конституционную комиссии САР.

Автор: Артем Никулин
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