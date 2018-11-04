«Что ни депутат, так оптимист»: россияне ответили украинскому политику на план по «возвращению» Крыма

Москва, 4 ноября. Бывший генпрокурор и экс-депутат Рады Украины Святослав Пискун предложил России заплатить за Крым. Россияне отреагировали на хитрый план украинского парламентария по «возвращению» полуострова.

Пискун считает, что Киев имеет право потребовать от Москвы денежную компенсацию за полуостров. Он не отрицает, что выбор крымчан очевиден, однако, по его мнению, в Крыму осталась украинская инфраструктура.

«Верните наше имущество. Там были земли, дома, бизнес — там было все. Хотите Крым? Платите триллионы!», — заявил бывший депутат.

Он добавил, что крымчане все равно попросятся назад. И в это время Украина уже будет современной, развитой страной.

Россияне отреагировали на его требования с юмором.

«Своим высказыванием Пискун признал, что все-таки Крым по своему желанию вошел в состав РФ», — написал Алекс Бородин. «Депутат-то проговорился», — уличил Пискуна другой пользователь.

Пользователи не понимают, почему в Киеве надеются на какую-то компенсацию. Они уверены, что материальные претензии Украины не будут удовлетворены.

«Что ни депутат, так оптимист», — пошутил пользователь USSR. «Готовьте карманы для компенсации», — иронизирует Павел К.

Напомним, что в Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам народного референдума. Подавляющее большинство крымчан сделали выбор в пользу РФ. Президент Владимир Путин заявил, что статус Крыма не подлежит пересмотру.