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Жители Астрахани отметили День народного единства

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Жители Астрахани отметили День народного единства

Астрахань, 4 ноября. День народного единства в Астрахани отметили митингом-концертом. На него пришли люди всех возрастов и национальностей, проживающих в регионе.

Исполняющий обязанности главы Астраханской области Сергей Морозов поздравил жителей региона с праздником.

«День народного единства поистине стал символом любви россиян к Родине, сплоченности и самоотверженности», — заявил врио губернатора.

Он подчеркнул, что в Астраханской области ярко проявляется единство российского народа, поскольку в регионе проживает 147 национальностей.

Митинг-концерт проходил на площади возле Гауптвахты. На ней собрались представители общественных и национальных организаций, волонтеры, школьники, студенты. После выступления врио губернатора начался концерт. В нем принимали участие астраханские коллективы, сообщает «Пункт А».

Автор: Денис Коробейников
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