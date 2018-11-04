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Изнасилованная в Уфе дознаватель имела интимные отношения с одним из подозреваемых

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Изнасилованная в Уфе дознаватель имела интимные отношения с одним из подозреваемых

Москва, 4 ноября. Стали известны новые подробности в деле о групповом изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя из Уфы тремя бывшими начальниками полиции.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября в здании отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району. По данным следствия, трое полицейских в служебном кабинете изнасиловали свою 23-летнюю коллегу.

Накануне стало известно, что девушку связывали тесные отношения с 34-летним начальником отдела миграции по Уфимскому району, который подозревается в изнасиловании. Следствию удалось выяснить, что девушка-дознаватель и ее начальник неоднократно ранее вступали в интимную связь, передает KP.Ru.

Стоит отметить, что к настоящему моменту все подозреваемые задержаны. Против них возбуждено дело по статьям «Изнасилование» и «Совершение насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц».

Автор: Артем Никулин
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