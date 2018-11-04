Россия — это многонациональный дом: День народного единства в столице. ФАН-ТВ

В музее Победы на Поклонной горе отметили День народного единства на празднике «Россия — это мы». В честь этого дня студенты прошли с 85 флагами субъектов Российской Федерации, выстроились в кольцо, символизируя единение всех народностей многонационального государства. Гостей праздника развлекали артисты и аниматоры, одетые в национальные костюмы.

«То, что мы делаем сегодня этот флешмоб, — это, прежде всего, мы хотим показать, что Россия — это одна большая страна, начиная от Дальнего Востока и заканчивая Калининградом, она всех объединяет. Мы разговариваем на одном языке, что достаточно круто. Также здесь собрались ребята из самых разных регионов», — рассказал Игорь Кастюкевич, руководитель Департамента молодёжных проектов.

Подобная акция проходит второй год подряд, и масштаб ее растет. Если в прошлом году число волонтёров было около 300 человек, то в этом их число перевалило за отметку в 450 человек.

«Мне кажется, что у нас довольно многонациональная страна, и все народы в этот день должны вместе собираться. Не должно быть никаких межнациональных конфликтов. И этот день именно объединяет нашу страну, все наши народы и нации», — отметил участник флешмоба Алексей Честерев.

День народного единства отмечается на государственном уровне с 2005 года. Этот праздник символизирует общность всех национальностей, проживающих на территории России. Организаторы отмечают, что ни одна страна в мире не может похвастаться таким многообразием культуры, которое мы можем увидеть от Камчатки до Калининграда.