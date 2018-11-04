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Гройсман прокомментировал смерть украинской активистки Гандзюк

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Гройсман прокомментировал смерть украинской активистки Гандзюк

Киев, 4 ноября. Украинский премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что виновные в смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк должны понести наказание. Об этом Гройсман написал на своей странице в Twitter.

«Умерла Екатерина Гандзюк. Преступление против нее — без срока давности. Виновные должны понести наказание. Вечная память», — написал Гройсман.

Как ранее сообщали «Известия», чиновница Херсонского горсовета, которую облили кислотой 31 июля, умерла в больнице. О смерти девушки сообщили ее друзья. У нее оторвался тромб.

По факту нападения на Гандзюк было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По уголовному дело задержаны пять человек. В Национальной полиции Украины рассматривают две версии покушения на девушку: профессиональная деятельность и ее деятельность как гражданского активиста.

Ранее президент Украины Петр Порошенко потребовал наказать виновных в гибели активистки из Херсона.

Автор: Денис Коробейников
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