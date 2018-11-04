От балалайки до джаза: как Москва отметила День народного единства

Вся Россия 4 ноября празднует один из основных государственных праздников — День народного единства. Он был учрежден указом президента РФ Владимира Путина в 2005 году в честь освобождения России от польских интервентов в 1614 году ополчением Минина и Пожарского.

Вместе со всей страной День народного единства отмечает и ее столица. Как проходят празднества в Москве — в репортаже Федерального агентства новостей.

Карусели и ярар

Каждый, кто хочет встретить праздник во всем великолепии, конечно, едет в центр города. Главная улица столицы — Тверская — гремит музыкой и сверкает огнями. Здесь развернуты площадки городского фестиваля «Московские сезоны».

Площадка у Мосгордумы заполнена людьми. Волонтеры фестиваля в традиционной одежде приглашают горожан водить хороводы. В костюмах артистов представлено широкое разнообразие народов России: лезгины и чеченцы, татары и якуты — и, конечно же, русские.

Под звуки русской народной музыки в широкий хоровод становятся и стар и млад. Рядом с хороводом — карусель. Там родители с детьми кружится на расписных лошадках.

Казаки в папахах вместе с горожанами играют в игры. Задача игроков — накрутить канат на рукоятку быстрее соперника. Разделительная ленточка выявит победителя.

«Скорее! Скорее! Я не успеваю!» — кричит в пылу борьбы девушка.

Мимо играющих торжественно проходят представители коренных народов России. Чукча бьет в древний барабан из дерева и оленьей кожи — ярар, а коряк играет музыку на старинной флейте.

В торговых рядах выстраиваются очереди за продуктами из регионов России: Адыгея и Калмыкия предлагают сыры, Воронежская и Липецкая область — мясо, регионы Севера — мед.

Желающие погреться отправляются в «чайный дом». При входе туда тебя окутывает волна тепла и запах можжевельника. Приглушенный свет и еловые ветки на стенах словно предлагают расслабиться. Уставшие от прогулок москвичи неспешно пьют здесь чай с пирожками.

Тепло праздника

Веселье продолжает и у стен Кремля. На Манежной площади гости фестиваля могут попробовать себя в традиционных русских забавах. Вот на тупых деревянных мечах сражаются волонтеры с маленькими москвичами.

«Защищайся! Бери щит крепче!» — говорит отец сыну.

Рядом мальчик постарше прыгает через скакалки.

«Двадцать пять! Двадцать шесть!» — считает толпа.

Под родные звуки балалайки люди весело играют в вышибалу. Водящий размахивает над головой мешком на веревке и пытается попасть в средних лет мужчину.

У метро «Театральная» не протолкнуться! В воздухе аппетитно пахнет жареным мясом. Повар готовит шашлык и курицу на огне, а рядом пожилая женщина с внуком пьют чай из самовара.

Неподалеку от продуктовых лавок торгуют предметами народного промысла.

На сцене казачий ансамбль исполняет песню о генерале Скобелеве.

«Мы совьем ему венец из наших из честных сердец», — приятным баритоном поет казак.

Толпа хлопает и снимает выступление на телефоны.

Джаз на Арбате

В это же время на площадке на Новом Арбате проходит фестиваль «Букинист».

Вдоль Нового Арбата выстроились аккуратные книжные ряды. Книги на уличных лотках продаются за совсем небольшие деньги — 50 и 100 рублей, — так что каждый может позволить себе приобретение. В крытых павильонах продаются более серьезные издания. На полке гордо стоит серия дорогих, красиво оформленных книг о народах России.

Здесь же и открытые библиотеки: каждый москвич может посидеть и почитать книгу в теплой читальне. В библиотеках проводятся и мастер-классы. К примеру, горожане могут освоить азы буккроссинга.

Нашлось место и любителям аналоговой музыки. Рядом с книжными павильонами расположился павильон с раритетными грампластинками, откуда звучит джаз. Покупатели оживленно обсуждают Джимми Хендрикса и Джона Колтрейна.

Собраться вместе

Празднество продолжается и вдалеке от центра столицы. В Лианозовском парке у станции метро «Алтуфьево» собрались жители окрестных домов. Со сцены звучит музыка фольклорных коллективов. Дети танцуют, взрослые горожане подпевают.

В это время волонтеры вместе с маленькими москвичами собирают флаг России. Пазлы разбросаны по всему парку, и ребятишки ищут их и собирают все вместе. Сейчас из разрозненных частиц получится единое полотно.

Есть здесь чем развлечься и пожилым москвичам. В Лианозовском парке открыта танцплощадка в стиле ретро. Она полна людей: негде яблоку упасть! Пары кружатся в вальсе.

«Давай тряхнем стариной!» — предлагает пожилой мужчина в шляпе своей спутнице.

Рядом, в беседке, мужчины играют в шахматы и домино. Праздник — отличный повод, чтобы собраться вместе. Торжества продлятся до позднего вечера.

С Днем народного единства!