Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий воскресенья, 4 ноября.

В субботу вечером в акватории Балтийского моря затонул польский корабль Miętus («Налим»). Польский корабль «Налим» затонул в Балтийском море.

Депутат-радикал Верховной рады Украины Юрий Чижмарь заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель способствовала потере Крыма. Депутат Рады обвинил Меркель в потере Крыма.

Согласно информации, которая поступила из правоохранительных органов, установить личность нападавших помогла любительская видеозапись инцидента, который произошел в среду вечером в вагоне поезда метро, следовавшего из Рима в приморский пригород столицы — Остию. Урок безвиза для Европы: украинские националисты устроили драку в римском метро.

Над красноярским аэропортом вырабатывает топливо пассажирский лайнер Boeing-737. По информации Федерального агентства новостей, самолет перевозчика «НордСтар» следовал рейсом Новосибирск — Санья. Boeing-737 с трещиной в стекле экстренно садится в Красноярске.

Напряженные политические отношения между Соединенными Штатами и Россией не мешают сторонам взаимодействовать в космической сфере. Перспективы «космического сотрудничества» оценили журналисты британского таблоида Daily Express. Создание альтернативы для РД-180 обернулось фиаско: в Британии рассказали про зависимость США от России.

Публицист не оставил без внимания заявления украинской стороны, которые отчитались об успешно проведенном аресте якобы российского судна. Счастье было недолгим: эксперт рассказал, как Киев промахнулся с ответом на российские санкции.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки выпустили по территории Луганской народной республики свыше 10 боеприпасов. Бойцы ДНР сбили в небе над Саханкой два ударных беспилотника ВСУ.

У немецких компаний и фирм в России из-за западных ограничений «земля уходит из-под ног», а с последствиями рестрикций им «еще долго придется приходить в себя». Об этом пишет газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Земля уходит из-под ног: в Германии рассказали о последствиях антироссийских санкций для Берлина.

Специалисты в сфере туризма назвали самые популярные и бюджетные курорты у Черного моря по состоянию на ноябрь 2018 года. Эксперты назвали самые бюджетные и популярные курорты у Черного моря.

Российские аналитики рассказали, какие страны попадут под ракетный удар в ответ на нападение и открытую агрессию против России. Названы пять сценариев Третьей мировой войны и цели первых ударов России.