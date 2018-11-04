Владимир Путин включил Бурятию и Забайкалье в состав ДФО Забайкальский край и Бурятия переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа на основании указа, который подписал Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации. Администрации президента было дано поручение провести мероприятия по реализации данного указа, а также утвердить штатную численность и структуру аппаратов полномочных представителей главы российского государства в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.

Фестиваль ко Дню народного единства в Москве посетили более 520 тысяч человек На площадках фестиваля, приуроченного ко Дню народного единства в Москве, побывали свыше 520 тысяч человек. Более 10 тысяч гостей праздника посмотрели концерты, 3,5 тысячи человек приняли участие в иммерсивных спектаклях. Около 2,4 тысячи посетителей заинтересовались мастер-классами. Участники из российских регионов подготовили гастрономическую программу. На ярмарке покупатели приобрели около 3,5 тонн сыров и свыше одной тонны рыбной продукции. Фестиваль продолжится до 5 ноября.

САА обнаружила затопленные в озере боеприпасы боевиков Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих незаконным вооруженным формированиям, в озере Хуррия, расположенном на территории одного из населенных пунктов провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей в республике. Военные нашли артиллерийские снаряды, минометы, противотанковые ракеты, ручные противотанковые гранатометы и многое другое. В данный момент на месте продолжаются поисковые операции, организованные командой дайверов.