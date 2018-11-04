Владимир Путин включил Бурятию и Забайкалье в состав ДФО | 4 ноября | Вечер | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Владимир Путин включил Бурятию и Забайкалье в состав ДФО
Забайкальский край и Бурятия переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа на основании указа, который подписал Владимир Путин. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации. Администрации президента было дано поручение провести мероприятия по реализации данного указа, а также утвердить штатную численность и структуру аппаратов полномочных представителей главы российского государства в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах.
Фестиваль ко Дню народного единства в Москве посетили более 520 тысяч человек
На площадках фестиваля, приуроченного ко Дню народного единства в Москве, побывали свыше 520 тысяч человек. Более 10 тысяч гостей праздника посмотрели концерты, 3,5 тысячи человек приняли участие в иммерсивных спектаклях. Около 2,4 тысячи посетителей заинтересовались мастер-классами. Участники из российских регионов подготовили гастрономическую программу. На ярмарке покупатели приобрели около 3,5 тонн сыров и свыше одной тонны рыбной продукции. Фестиваль продолжится до 5 ноября.
САА обнаружила затопленные в озере боеприпасы боевиков
Подразделения сирийской правительственной армии обнаружили большое количество оружия и боеприпасов, принадлежащих незаконным вооруженным формированиям, в озере Хуррия, расположенном на территории одного из населенных пунктов провинции Эль-Кунейтра. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей в республике. Военные нашли артиллерийские снаряды, минометы, противотанковые ракеты, ручные противотанковые гранатометы и многое другое. В данный момент на месте продолжаются поисковые операции, организованные командой дайверов.
В Донецке открыли парк имени Захарченко
Парк имени погибшего при теракте главы ДНР Александра Захарченко открыли в Калининском районе Донецка неподалеку от школы, где он учился. На торжественной церемонии открытия присутствовал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин, который рассказал, что в скором времени в местном музее Великой Отечественной войны появится также посвященная Захарченко экспозиция. Напомним, Захарченко погиб в результате взрыва, который прогремел в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа.