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Глава Якутии рассказал, когда республика начнет собственное производство топлива

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Глава Якутии рассказал, когда республика начнет собственное производство топлива

Москва, 4 ноября. Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что в республике будет запущено собственное производство моторного топлива.

По его словам, власти республики обеспокоены ценовой доступностью топлива для населения, так как стоимость бензина в Якутии значительно выше, чем в других регионах России. При этом республика имеет собственную нефтяную и газовую промышленность.

Николаев отметил, что в ближайшие месяцы компании представят властям республики проекты по организации производства моторного топлива. Первые предприятия по производству топлива могут появиться в Якутии через 3-4 года. На первых этапах объемы производства составят порядка 100 тысяч тонн топлива в год. При этом ежегодная потребность республики в топливе достигает одного миллиона в год, передает KP.Ru.

«Потребности республики на сегодня — до миллиона тонн в год... Но на первом этапе, я считаю, порядка 100 тысяч тонн, к примеру, дизельного топлива уже начнем производить. В год. И это уже резко снизит ту остроту проблемы, которую ты сегодня, к сожалению, наблюдаем. И переживаем», — сказал Николаев.

Глава республики также добавил, что в Якутии нет заправок, которые принадлежат вертикально интегрированным компаниям, поэтому внутри республики можно регулировать только наценку на закупаемое топливо.

Автор: Артем Никулин
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