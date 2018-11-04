Момент падения мужчины в яму с кипятком в Петербурге попал на видео

Санкт-Петербург, 4 ноября. В Сети появилось видео падения мужчины в яму с кипятком в Санкт-Петербурге. Федеральное агентство новостей публикует видео с камер видеонаблюдения.

ЧП случилось в ночь на субботу 3 ноября рядом с многоквартирным домом на пересечении улицы Ижорского батальона и улицы Октябрьской.

По предварительным данным, в месте его падения проводились работы на магистральном газопроводе: коммунальные службы ликвидировали прорыв трубы и, вероятно, территория была не огорожена.

В настоящее время пострадавший петербуржец находится в больнице с ожогами первой степени.