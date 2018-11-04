Сирия осудила решение США ввести новые санкции против Ирана

Дамаск, 4 ноября. Власти Сирийской Арабской Республики (САР) осуждают решение США ввести новые санкции против Ирана и считают их отражением неспособности Вашингтона реализовать взятые на себя обязательства. Об этом говорится в заявлении МИД Сирии.

Как отметили в ведомстве, введение ограничительных мер является продолжением политики Соединенных Штатов по расшатыванию стабильности в регионе. При этом, по мнению сирийского министерства, Вашингтон предпринимает односторонние меры в отношении только тех стран, что отказываются «действовать под его диктовку».

«Это решение снова отражает неспособность США придерживаться реализации взятых на себя обязательств в соответствии с Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе 2015 года», — говорится в сообщении МИД САР в Facebook.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что поддерживают Иран в данной ситуации и уверены, что санкции только укрепят Тегеран в стремлении сопротивляться недружественной политике Вашингтона.

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая заявил о выходе Вашингтона из соглашения с Ираном по ядерной программе, которое было достигнуто в 2015 году «шестеркой» стран, куда входит и Россия. Глава США объявил о восстановлении ограничительных мер против иранской стороны, в том числе в отношении тех стран, что сотрудничают с Ираном.

Ряд стран осудил такой шаг американского главы, а глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф и вовсе заявил, что весь мир по горло сыт односторонними действиями США.

Новые санкции, о которых США объявят в предстоящий понедельник, затронут банковскую сферу, энергетику, судоходство и судостроение в Иране. В общей сложности с уже введенными ограничительными мерами это наиболее жесткие санкции, которые Белый дом когда-либо вводил против Тегерана.

Накануне глава Ирана Али Хаменеи подчеркнул, что санкциями Вашингтон хотел парализовать рост иранской экономики, однако ограничительные меры только помогли Ирану взять курс на самодостаточность.