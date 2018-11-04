Врио главы Забайкалья рад быстрому решению Путина по включению региона в ДФО

Москва. 4 ноября. Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов рад быстрому решению президента РФ Владимира Путина о передаче региона из состава Сибирского в Дальневосточный федеральный округ.

Врио главы региона напомнил о том, что на встрече с главой России поднимал вопрос о распространении на Забайкалье всех эффективных инструментов развития экономики и социальной сферы, которые в данный момент работают только в дальневосточных регионах.

«Сейчас просто рад такому быстрому решению президента», — цитирует РИА Новости врио губернатора.

При этом Осипов подчеркнул, что у территорий схожие проблемы, поэтому будет справедливо, что жители Забайкальского края получат те же преференции и льготы. Врио главы региона обратил внимание, что главное для региона сейчас — эффективная работа местных властей для того, чтобы люди получили положительные результаты как можно скорее.

Напомним, на прошлой неделе президент России сообщил Осипову о своем решении назначить его врио губернатора Забайкальского края. В то же время глава России принял отставку губернатора региона Натальи Ждановой. Указ о назначении Осипова был подписан президентом РФ 25 октября — с этого же дня он вступает в силу.

В воскресенье, 4 ноября, Забайкальский край и Бурятия были переданы из состава Сибирского федерального округа в состав Дальневосточного федерального округа на основании указа, который подписал президент Российской Федерации. Администрации главы России было дано поручение провести организационно-штатные мероприятия по реализации данного указа.