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Порошенко открыл консульство Украины в Анталии

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Порошенко открыл консульство Украины в Анталии

Анталия, 4 ноября. Украинский президент Петр Порошенко открыл консульство Украины в турецкой Анталии. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

По словам Порошенко, открытие консульства — выдающееся события для страны. Украинский президент обратил внимание журналистов, что здание очень современное и красивое.

Порошенко подчеркнул, что более 1,3 миллиона туристов посещают Анталию, а местная община составляет 35 000 человек.

«Каждый украинец, который приезжает в Турцию, в Анталию, должен чувствовать заботу государства. Это [консульство]  символ того, что для украинского государства это является одним из первых приоритетов, — заявил Порошенко.

Отметим, ранее украинский президент посетил Сербию. Во время встречи со своим коллегой из Сербии он попросил не проводить «антиукраинскую компанию». Политики договорились о либерализации визового режима и дальнейшем сотрудничестве между странами.

Автор: Денис Коробейников
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