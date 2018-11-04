Стало известно, почему Филарет и Макарий не смогут возглавить автокефальную церковь

Киев, 4 ноября. Глава раскольнического Киевского патриархата Филарет и лидер неканонической Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий не смогут принять участие в выборах главы автокефальной церкви согласно секретному письму из Фанара. Об этом сообщил управляющий делами Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний.

По его словам, согласно некоему секретному посланию из константинопольского Фанара, Макарий и Филарет не имеют права принимать участие в выборах, поскольку в тексте письма прописан соответствующий запрет.

«Поэтому иерархи Константинополя на недавней пресс-конференции объявили, что судьбу объединительного собора будут вершить с Фанара», — объяснил Антоний в эфире украинского телеканала «Первый казацкий».

Ранее президент Украины Петр Порошенко и Константинопольский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве между Киевом и Вселенским патриархатом​​​. При этом текст соглашения ни одна сторона не опубликовала.

Константинопольский патриархат принял решение предоставить раскольнической структуре на Украине автокефалию. В РПЦ такое решение назвали неканоническим и обвинили Варфоломея в раскольничестве. В Московском патриархате считают, что решение Константинополя продиктовано исключительно политической выгодой и не имеет ничего общего с церковными канонами.

Депутат украинской Рады Вадим Новинский объяснил ранее, зачем главе Украины автокефалия. По его словам, процесс формирования на Украине так называемой единой поместной украинской православной церкви (УПЦ) стартовал лишь для того, чтобы Порошенко использовал его в своей предвыборной кампании.