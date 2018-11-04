Сирия новости 4 ноября 19.30: жители Ракки вышли на митинг против курдских радикалов, в Хаме продолжаются перестрелки между САА и террористами

Сирия, 4 ноября. Жители Ракки вышли на митинг против курдских радикалов, в Хаме продолжаются перестрелки между САА и террористами, SDF и международная коалиция наносят удары по жилым районам Хаджина. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций радикалов в Идлибе и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: атаковала расположения САА в Идлибе.

Курды: ведут артиллерийский обстрел кварталов Хаджина.

Международная коалиция: продолжает наносить удары по поселениям Дейр-эз-Зора.

Провинция Дейр-эз-Зор

Боевики Демократических сил Сирии (SDF) продолжают вести артиллерийский обстрел предполагаемых укрытий террористов «Исламского государства»1 на территории города Хаджин, передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@DeirEzzor24).

Также удары по поселению наносят ВВС международной коалиции. Об этом также сообщает Twitter-канал (@DeirEzzor24). Напомним, в результате одного из последних авианалетов сил возглавляемого США западного альянса погибло 17 мирных жителей Хаджина, в том числе женщины и дети.

Провинция Идлиб

Местный источник в провинции Идлиб передает на своей странице в социальной сети Twitter (@ OrientNewsEn), что над регионом совершают разведывательные полеты самолеты ВВС Сирии.

Ранее сообщалось, что террористы коалиции «Тахрир аш-Шам» атаковали расположения Сирийской арабской армии (САА) в южной части провинции, нарушив установленный в этом районе режим прекращения огня. По сведениям военного Twitter-канала (@ HarbiehNadie), правительственные войска САР продолжают вести артиллерийский обстрел опорных пунктов джихадистов в окрестностях поселения Ат-Тамания.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка проходит акция протеста против боевиков Демократических сил Сирии (SDF), передает местный источник в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HassounMazen). Активисты призывают жителей города бойкотировать членов курдских военизированных отрядов.

Напомним, народные волнения вызваны притеснениями населения со стороны курдских радикалов. Боевики «демократических сил» проводят в регионе принудительную мобилизацию. Кроме того, несколько дней назад члены SDF убили одного из местных племенных лидеров.

Провинция Хама

Военный источник передает в своем микроблоге в социальной сети Twitter (@HassounMazen), что радикальные исламисты не оставляют попыток проникнуть на территории в северной части провинции Хама, находящиеся под контролем правительственных войск САР. По сведениям автора публикации, расположения Сирийской арабской армии (САА) в этом районе подверглись минометным атакам со стороны джихадистов.

Twitter-канал (@Syrian_Uruk) пишет, что артиллерия САА наносит удары по опорным пунктам террористов в окрестностях Аль-Латамины.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)