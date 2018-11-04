«Самое существенное — санкции»: в Киеве объяснили, почему не будут возвращать Крым военным путем

Киев, 4 ноября. Народный депутат, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев сообщил, что Киев делает ставку на продолжение санкций Запада против России и пока что не считает приемлемым военный сценарий возвращения Крыма.

«Военный путь для нас, по крайней мере, пока – неприемлем», — сказал украинский парламентарий.

По его словам, Украина хочет «вынудить Россию покинуть оккупированную территорию», и для этого старается мобилизовывать всю мировую общественность, Генассамблею ООН, международные организации и суды.

«Самое существенное — это санкции западных стран», — подчеркнул Джемилев.

Он также полагает, что санкции нанесли ущерб российской экономике якобы в размере около 250 млрд долларов. Такое мнение Джемилев выразил, сославшись на неких «российских экспертов», передает издание «Политнавигатор».

Ранее экс-генпрокурор Украины и бывший депутат от Партии регионов Святослав Пискун представил «хитрый план» по возвращению Крыма. По его мнению, Киев может дождаться выплаты Москвой триллионов за «аннексию», на которые можно будет так отстроить Украину, что крымчане сами проведут референдум о возвращении полуострова.

22 октября первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джапарова предложила рассмотреть военный, а не дипломатический сценарий присоединения Крыма к территории страны.

Украинские власти до сих пор считают Крым «временно оккупированной территорией Украины», отказываясь признавать потерю полуострова после того, как в марте 2014 года крымчане провели референдум. Процесс воссоединения был демократическим и полностью соответствовал нормам международного права и уставу ООН. Президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

Если говорить о вреде санкций, то стоит напомнить о заявлении российского лидера. По его словам, постепенно режим санкций сойдет на нет, развитие России с помощью санкций сдержать не получится и в конечном итоге отношения Москвы и западных стран придут в норму. Путин также подчеркнул, что санкции против России лишь вредят тем, кто их вводит.