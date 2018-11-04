Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Макрон гордится решением жителей Новой Каледонии остаться в составе Франции

36
0 Оставить комментарий

Макрон гордится решением жителей Новой Каледонии остаться в составе Франции

Париж. 4 ноября. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что гордится решением жителей Новой Каледонии, которые выступили против выхода региона из состава Франции.

«Как глава государства, я горд тем, что жители Новой Каледонии выбрали Францию», — сказал Макрон в своем видеообращении.

Напомним, 4 ноября во французском регионе Новая Каледония состоялся референдум о независимости от Франции. Согласно предварительным результатам референдума, почти 60% жителей Новой Каледонии не поддержали идею независимости. В голосовании приняли участие более 80% жителей региона.

Новая Каледония входит в состав Франции с 1853 года и имеет статус особого административно-территориального образования. В регионе проживают более 270 тысяч человек.

Автор: Артем Никулин
© 2018 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.