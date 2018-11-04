Макрон гордится решением жителей Новой Каледонии остаться в составе Франции

Париж. 4 ноября. Французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что гордится решением жителей Новой Каледонии, которые выступили против выхода региона из состава Франции.

«Как глава государства, я горд тем, что жители Новой Каледонии выбрали Францию», — сказал Макрон в своем видеообращении.

Напомним, 4 ноября во французском регионе Новая Каледония состоялся референдум о независимости от Франции. Согласно предварительным результатам референдума, почти 60% жителей Новой Каледонии не поддержали идею независимости. В голосовании приняли участие более 80% жителей региона.

Новая Каледония входит в состав Франции с 1853 года и имеет статус особого административно-территориального образования. В регионе проживают более 270 тысяч человек.