Культура — это часть единения: День народного единства в Санкт-Петербурге. ФАН-ТВ

В Петербурге в честь Дня народного единства прозвучал традиционный полуденный выстрел пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Доверили произвести залп Геннадию Дрожжину, председателю правления ассоциации «Народные художественные промыслы России». Он отметил важность праздника.

«Сегодня день народного единства. Россия такая страна, которая всегда была сильна единением, а в единении одна из главных задач — это народная культура, народные традиции, которыми являются промыслы. Это неотъемлемая часть и огромный пласт культуры мирового значения. И вот культура — это часть единения», — рассказал председатель правления ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин.

Сразу после полуденного выстрела состоялся развод роты почетного караула Западного военного округа. Торжественный ритуал начался с выноса Государственного флага РФ, флага Санкт-Петербурга и знамени Вооруженных Сил РФ. Военнослужащие почетного караула выполнили уникальные строевые приемы с оружием.

Продолжился День народного единства фестивалем народных промыслов и ремесел «Россия объединяет» в БКЗ «Октябрьский». Более 70 предприятий и организаций из 35 регионов РФ представили на выставке свыше 500 произведений мастеров и художников. Посетители смогли увидеть хохломскую роспись, дымковскую игрушку, изделия из бересты. Важность мероприятия отметил Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

«Радостно, что День народного единства мы с вами отмечаем здесь и открываем с вами фестиваль народного промысла, народного искусства, народного рукоделия я бы сказал. В 1703 году на строительство нашего города приехали с абсолютно разных регионов великой России люди со своим ремеслом, со своим искусством, со своими знаниями, и вместе они строили наш город. Я хочу вас поздравить с открытием этого форума. С праздником вас и единения нам», — отметил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

После открытия фестиваля для зрителей подготовили концертную программу, посвященную Дню народного единства.