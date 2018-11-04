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ФАН-ТВ

Культура — это часть единения: День народного единства в Санкт-Петербурге. ФАН-ТВ

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В Петербурге в честь Дня народного единства прозвучал традиционный полуденный выстрел пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Доверили произвести залп Геннадию Дрожжину, председателю правления ассоциации «Народные художественные промыслы России». Он отметил важность праздника.

Культура — это часть единения: День народного единства в Санкт-Петербурге. ФАН-ТВ

«Сегодня день народного единства. Россия такая страна, которая всегда была сильна единением, а в единении одна из главных задач — это народная культура, народные традиции, которыми являются промыслы. Это неотъемлемая часть и огромный пласт культуры мирового значения. И вот культура — это часть единения», — рассказал председатель правления ассоциации «Народные художественные промыслы России» Геннадий Дрожжин.

Сразу после полуденного выстрела состоялся развод роты почетного караула Западного военного округа. Торжественный ритуал начался с выноса Государственного флага РФ, флага Санкт-Петербурга и знамени Вооруженных Сил РФ. Военнослужащие почетного караула выполнили уникальные строевые приемы с оружием.

Культура — это часть единения: День народного единства в Санкт-Петербурге. ФАН-ТВ

Продолжился День народного единства фестивалем народных промыслов и ремесел «Россия объединяет» в БКЗ «Октябрьский». Более 70 предприятий и организаций из 35 регионов РФ представили на выставке свыше 500 произведений мастеров и художников. Посетители смогли увидеть хохломскую роспись, дымковскую игрушку, изделия из бересты. Важность мероприятия отметил Александр Беглов, врио губернатора Санкт-Петербурга.

 «Радостно, что День народного единства мы с вами отмечаем здесь и открываем с вами фестиваль народного промысла, народного искусства, народного рукоделия я бы сказал. В 1703 году на строительство нашего города приехали с абсолютно разных регионов великой России люди со своим ремеслом, со своим искусством, со своими знаниями, и вместе они строили наш город. Я хочу вас поздравить с открытием этого форума. С праздником вас и единения нам», — отметил врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

После открытия фестиваля для зрителей подготовили концертную программу, посвященную Дню народного единства.

Автор: Оксана Стяжкина; Александр Яремчук
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