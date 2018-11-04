Новые датчики разделения блоков установят на готовящейся к запуску ракете «Союз-ФГ»

Москва, 4 ноября. Новые датчики, дающие команду на разделение, будут установлены взамен старых на всех боковых блоках ракеты «Союз-ФГ», которая должна стартовать с грузовым кораблем «Прогресс МC-10» с космодрома «Байконур» 16 ноября.

Для этой работы из самарского ракетно-космического центра «Прогресс» на «Байконур» выехала бригада специалистов, которая уже в понедельник, 5 ноября, проведет демонтаж датчиков и установит вместо них новые, передает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

«Датчики располагаются в верхней части каждого из четырех блоков первой ступени ракеты-носителя и при окончании работы первой ступени ракеты выдают команду на отделение блоков первой ступени от продолжающей полет второй ступени», — объяснил собеседник агентства.

Комиссия, расследовавшая дело об аварии, установила ранее, что к ЧП 11 октября привело несрабатывание одного из датчиков при запуске ракеты. В связи с этим было поручено разобрать и перепроверить собранные на «Байконуре» и космодроме «Куру» две ракеты семейства «Союз». Для этих целей на «Байконуре» отстыковали четыре блока первой ступени от второй ступени ракеты.

После разборки выяснилось, что датчики не повреждены, однако в качестве меры безопасности их решили заменить на новые.

Ракета космического назначения «Союз-ФГ» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-10» будут запущены 16 ноября. Судно доставит на МКС свыше 2,5 тонн грузов различного назначения.

Напомним, 11 октября ракете-носителю «Союз-ФГ» не удалось вывести корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту. На борту во время аварии находились российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, они не пострадали в результате произошедшего. Экипаж благополучно эвакуировался и в спасательном модуле приземлился на территории Казахстана. Причиной аварии названа некорректная работа датчика разделения первой и второй степеней ракеты, нештатная ситуация произошла на 118 секунде полета.

Как рассказал ранее корреспонденту Федерального агентства новостей научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин, «боковой блок не отделился просто потому, что скрепляющий скобы болт был загнан между ними при помощи монтировки и кувалды».