Сирия понесла новые жертвы среди мирных жителей: зачем коалиция наносит удары по городу Хаджин

Пока «Исламское государство»1 (ИГ1; ИГИЛ1; террористическая организация, запрещенная в РФ) возвращает ранее утраченные территории и восстанавливает силы, под авиаударами американской коалиции снова гибнут мирные жители. Чем на самом деле заняты Соединенные Штаты Америки на востоке провинции Дейр-эз-Зор — разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Сирийское информационное агентство SANA вновь сообщило об очередных жертвах международной коалиции в «Хаджинском кармане». Вместо того, чтобы спустя несколько месяцев боевых действий уже ликвидировать анклав террористов на восточном берегу Евфрата, авиация США наносит авиаудары исключительно по гражданским объектам. Очередной целью американской бомбардировки стал район мечети Халида ибн аль-Валида в городе Хаджин. По данным местных источников в результате агрессии коалиции погибло еще пятнадцать мирных жителей, большинство из которых были женщины и дети. Также есть сведения о десятках пострадавших.

Это не первый подобный случай. Гражданское население провинции Дейр-эз-Зор регулярно страдает из-за варварских бомбардировок коалиции. 13 и 29 октября американская авиация использовала при нанесении авиаударов запрещенные снаряды с использованием белого фосфора, что также стало причиной гибели мирных жителей.

Не помогают эти авиаудары и в декларируемой коалицией борьбе с «Исламским государством». В конце прошлого месяца террористы под покровом песчаной бури начали контрнаступление на позиции курдских вооруженных формирований, которые поддерживаются США. Однако американская авиация не помогла своим партнерам на земле ни во время атаки ИГИЛ, ни после нее. Свыше 60 курдов было убито и несколько взято в плен террористами.

О том, зачем на самом деле США наносит авиаудары в районе Хаджина Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал доцент РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеры России» Александр Перенджиев.

«Позиция американцев по отношению к курдам показывает, что у них нет союзников, которых они готовы были бы все время опекать и защищать. У США есть только что-то вроде попутчиков, которых они временно привлекают к себе, а потом могут их надменно взять и бросить. Американцам плевать на курдов», — считает собеседник ФАН.

По его словам, Соединенные Штаты в настоящее время подменили борьбу с террористами террористической войной против населения Сирии.

«Ранее «Исламское государство» было инструментом США по ведению террористической войны против сирийского народа. Теперь США, видя, что их методы не сработали, сами вступили в войну с народом Сирии напрямую. При этом я хотел бы подчеркнуть, что именно с народом. Не с Башаром Асадом, как заявляют американцы, не с сирийской армией. Соединенные Штаты осуществляют откровенный геноцид именно сирийского народа», — объяснил собеседник ФАН.

Эксперт подчеркнул, что задача США в том, чтобы сохранить нестабильность, в том, чтобы не допустить восстановления мирной жизни и возврата сирийцев в свои дома.

«Соединенные Штаты испытывают озлобление в виду того, что их цели не были достигнуты. С помощью России в Сирии восстанавливается не только мирная жизнь, а также экономика и социальная инфраструктура. И то, что, в конце концов, сирийский народ выстоял против американской агрессии и приступил уже к созидательной деятельности, конечно, глубоко нервирует руководителей США. Отсюда уже и такие откровенные удары по мирным жителям. США, конечно, могут заявлять о том, что они якобы бьют по террористам, но на самом деле они показывают, что ведут войну против сирийского народа, и ведут ее всеми имеющимися способами. Либо сами, либо руками своих наймитов, которые действуют от имени различных террористических группировок, которые якобы не связаны с американцами», — отметил собеседник ФАН.

По мнению Александра Перенджиева, американцы уже чувствуют, что их срок в Сирии подходит к концу, они понимают, что их в ближайшем времени будут постепенно выдавливать, поэтому пока еще есть возможность, они ведут свою террористическую войну.

«Но чем чаще они это делают, все больше сирийский народ, да и все арабское сообщество вместе с другими государствами, обращают на это внимание. Американцы показывают свое истинное лицо как государства-агрессора против любой страны, где они пытаются установить свой порядок и свои правила. Это говорит о том, что все их слова о правах человека и их переживания о том, что Асад якобы применяет химическое оружие, — лишь повод, чтобы развязать собственную агрессию и не более того», — подытожил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.