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Чтобы Донецк оставался городом миллиона роз: как в ДНР открывали парк имени Захарченко

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Чтобы Донецк оставался городом миллиона роз: как в ДНР открывали парк им. А. В. Захарченко

Донецк, 4 ноября. В Калининском районе столицы ДНР состоялась закладка парка имени первого главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Чтобы Донецк оставался городом миллиона роз: как в ДНР открывали парк им. А. В. Захарченко

5 декабря 2017 года во время встречи с первыми кадетами республики Александр Захарченко много говорил о будущем государства и поделился с журналистами своей мечтой: чтобы Донецк был и оставался городом миллиона роз и утопал в парках.

Сегодня, в День народного единства, было положено начало осуществлению его мечты. 

Чтобы Донецк оставался городом миллиона роз: как в ДНР открывали парк им. А. В. Захарченко

Еще при жизни Александра Захарченко планировалось открыть этот парк при его участии, а теперь сквер будет носить его имя.

«Александр Владимирович прошел с народом Донбасса нелегкий путь и был не просто главой республики, а возглавил целый исторический процесс. Во многом мы обязаны его личности, его силе духа.

Чтобы Донецк оставался городом миллиона роз: как в ДНР открывали парк им. А. В. Захарченко

Мы с вами на протяжении всего пути видели, сколь велико влияние его личности в масштабах истории. Многие спорят, а мы это видели. Наша задача — добиться преемственности поколений. Чтобы наши потомки знали, помнили, как происходило становление Донецкой народной республики», — утверждает врио главы ДНР Денис Пушилин.

Чтобы Донецк оставался городом миллиона роз: как в ДНР открывали парк им. А. В. Захарченко

Помощь в реализации проекта по закладке парка и памятного знака в честь Александра Захарченко оказывали активисты общественного движения «Молодая республика», республиканское лесное хозяйство и руководство парка «Роща».

Напомним, ранее ФАН писало о подробностях открытия парка имени А. В. Захарченко.

Автор: Анастасия Вальдамирова
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