Москва, 4 ноября. Глава британского банка «Нобл Гроссарт Лимитед» (Noble Grossart Ltd) Ангус Гроссарт, награжденный президентом России Владимиром Путиным, предложил главе государства вернуть московскому ЦУМу историческое название «Мюр и Мерилиз».

Президент России Владимир Путин в День народного единства вручил государственные награды иностранцам за особые заслуги в укреплении мира, дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами. Церемония награждения состоялась в ходе торжественного мероприятия в Кремле.

«Вы, наверное, знаете, что Антону Павловичу Чехову так понравился первый появившийся в России торговый дом «Мюр и Мерилиз», что он назвал своих собак Мюр и Мерилиз. И когда утром я проходил мимо этого торгового дома, который на сегодняшний день носит название ЦУМ, мне пришла мысль, что, наверное, его дореволюционное название «Мюр и Мерилиз» может быть восстановлено президентским указом», — сказал Гроссарт в ходе церемонии награждения в Кремле.

Стоит отметить, что ЦУМ является одним из самых старых розничных магазинов в Москве. Магазин был основан в 1857 году двумя выходцами из Шотландии. Предприниматели Эндрю Мюр и Арчибальд Мерилиз назвали торговый дом «Мюр и Мерилиз». В 1880-х годах торговый дом переехал в здание на Театральной площади.Нынешнее здание ЦУМа было построено в 1908 году.