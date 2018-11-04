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Известный джазовый бас-гитарист погиб, выпав из окна в Москве

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Известный джазовый бас-гитарист погиб, выпав из окна в Москве

Москва, 4 октября. В Москве трагически погиб профессиональный джазовый бас-гитарист Роман Гринев. По словам коллеги музыканта, пианиста Натальи Скворцовой, 41-летний Гринев выпал из окна квартиры.

«Мне сообщили родные Романа об этой трагедии, — сказала она в интервью журналистам. — Он погиб, выпав из окна квартиры в Москве», передает ТАСС.

В социальной сети «ВКонтакте» также появилась информация о гибели. Сообщается, что Гринев упал с семнадцатого этажа.

Роман Гринев — сооснователь группы FusionPort, принимавшей участие во многих известных музыкальных фестивалях, среди которых «Пустые холмы», «Усадьба Jazz», «Остров».

Напомним, в прошедшую субботу умер американский джазовый трубач, обладатель двух премий «Грэмми» Рой Харгроув.

Автор: Тимур Румянцев
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