Названы пять сценариев Третьей мировой войны и цели первых ударов России

Москва, 4 ноября. Российские эксперты назвали возможные сценарии Третьей мировой войны, а также назвали страны, которые попадут под ракетный удар в ответ на нападение и открытую агрессию против России.

По словам заместителя директора Института стран СНГ Владимира Евсеева, один из вероятных сценариев начала Третьей мировой войны — агрессия против России в Прибалтике. Именно в этом регионе происходят инциденты между самолетами и кораблями НАТО. Кроме того, там идет постоянно наращивание сил НАТО, подчеркнул эксперт в беседе с «Московским комсомольцем».

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что поводом для начала Третьей мировой войны может стать конфликт между США и КНДР на Корейском полуострове. Однако он подчеркнул, что основой Третьей мировой войны все равно станет агрессия против России, которая является ядерной державой.

Кроме того, еще одним регионом, где может начаться Третья мировая война названа Сирия. Владимир Евсеев считает, что на этой территории может разыграться конфликт на почве «передела САР между Россией и США». Подобный сценарий может ухудшить отношение между Москвой и Вашингтоном и привести к эскалации конфликта.

Американское издание The National Interest пишет, что к началу ядерной войны может привести противостояние Индии и Пакистана, а также споры между Японией и Китаем.

Специалисты портала «Русская семерка», также рассказали о возможных ракетных ударах России в случае нападения и открытой агрессии со стороны противника. В первую очередь, Россия отрежет Польшу от остальной Европы. Именно в ней находится корпус быстрого развертывания, а также склады бронетехники и систем ПРО Североатлантического альянса. Эксперты считают, что первый ракетный удар Россия нанесет по Сувалкскому коридору. Этот участок соединяет Прибалтику с другим странами НАТО.

Другими объектами будет польский поселок Радзиково, логистический центр НАТО в селе Повидз, а также база «Форт Трамп», которую поляки планируют построить для США, сообщает «Политэксперт».

Ранее президент России подчеркнул, что в российской ядерной доктрине отсутствует право на превентивный ядерный удар. Путин заявлял, что Россия будет применять ядерное оружие только в случае нападения агрессора.

«Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. А мы — жертва агрессии. И, как мученики, мы попадаем в рай, а они просто сдохнут», — заявлял Путин во время заседания дискуссионного клуба «Валдай».