«Гореть в аду всем чудовищам»: в Сети призвали наказать виновных в гибели Гандзюк 

Москва, 4 ноября. Активистка и чиновница херсонского городского совета Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой 31 октября, скончалась в больнице. Известие об этом вызвало в Сети волну ненависти и желания привлечь к ответственности виновных в содеянном.

31 июля неизвестный плеснул девушке в лицо концентрированной серной кислотой, в результате чего медики диагностировали 35% ожогов тела и повреждения глаз. Активистка, по словам ее знакомых, перенесла множественные операции. Глава Национальной полиции Украины заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по этому делу, четверо из которых были арестованы.

Однако в воскресенье, 4 ноября, друзья девушки сообщили, что во время реабилитации у нее оторвался тромб, что стало причиной смерти. Известие об этом вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

«Катерина Гандзюк умерла. Уроды с опозданием добились своего», — написал журналист и политолог Кирилл Сазонов в Facebook, призвав вычислить и наказать участников преступления.

В свою очередь, активист Сергей Стерненко, который также оказался в больнице, но после другого нападения, присоединился к призыву наказать виновных в смерти девушки.

«Единственное, что хотел бы добавить, это пожелание гореть в аду заказчику, соучастникам, исполнителям и всем чудовищам, что последние месяцы обливали ее грязью, оправдывая это ужасное преступление», — написал он.

Протягом доби буде повідомлено деталі.



Єдине, що хотів би додати, це побажання горіти у пеклі замовнику, співучасникам, виконавцям і всім потворам, що останні місяці обливали її брудом, виправдовуючи цей жахливий злочин. І мусорам приєднатись до цієї компанії. — Сергій Стерненко (@sternenko) 4 ноября 2018 г.

Пользователи Сети в комментариях к записям журналиста и активиста поддержали их высказывания. Известие о гибели девушки стали публиковать у себя на страницах и простые граждане.

«Бандитские 90-е так и живут в Украине», — написал Александр Иванов.

«Звери!» — подчеркнул Vovin43.

«Просто нет слов — это даже не звери, а порождения дьявола», — заявила espero21.

«На Украине сейчас уничтожают хороших людей, а негодяев они коллекционируют во властных структурах. Соболезнуем», — выразила мнение Ирина Надирадзе.

«Вот она «украинская демократия и украинское правосудие», господа майдановцы, вы добились чего хотели???» — возмутился andskorobulatov.

Ранее украинский президент Петр Порошенко подтвердил смерть активистки и обратился к правоохранительным органам с требованием найти и наказать виновных в ее гибели. Глава государства подчеркнул также, что необходимо сделать все возможное, чтобы преступники оказались на скамье подсудимых.

В ответ в Сети задали резонный вопрос.