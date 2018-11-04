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«Гореть в аду всем чудовищам»: в Сети призвали наказать виновных в гибели Гандзюк

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«Гореть в аду всем чудовищам»: в Сети призвали наказать виновных в гибели Гандзюк

Москва, 4 ноября. Активистка и чиновница херсонского городского совета Екатерина Гандзюк, которую облили кислотой 31 октября, скончалась в больнице. Известие об этом вызвало в Сети волну ненависти и желания привлечь к ответственности виновных в содеянном.

31 июля неизвестный плеснул девушке в лицо концентрированной серной кислотой, в результате чего медики диагностировали 35% ожогов тела и повреждения глаз. Активистка, по словам ее знакомых, перенесла множественные операции. Глава Национальной полиции Украины заявлял, что правоохранители задержали шесть подозреваемых по этому делу, четверо из которых были арестованы.

Однако в воскресенье, 4 ноября, друзья девушки сообщили, что во время реабилитации у нее оторвался тромб, что стало причиной смерти. Известие об этом вызвало бурную реакцию в социальных сетях. 

«Катерина Гандзюк умерла. Уроды с опозданием добились своего», — написал журналист и политолог Кирилл Сазонов в Facebook, призвав вычислить и наказать участников преступления.

В свою очередь, активист Сергей Стерненко, который также оказался в больнице, но после другого нападения, присоединился к призыву наказать виновных в смерти девушки.

«Единственное, что хотел бы добавить, это пожелание гореть в аду заказчику, соучастникам, исполнителям и всем чудовищам, что последние месяцы обливали ее грязью, оправдывая это ужасное преступление», — написал он.

Пользователи Сети в комментариях к записям журналиста и активиста поддержали их высказывания. Известие о гибели девушки стали публиковать у себя на страницах и простые граждане.

«Бандитские 90-е так и живут в Украине», — написал Александр Иванов.

«Звери!» — подчеркнул Vovin43.

«Просто нет слов — это даже не звери, а порождения дьявола», — заявила espero21.

«Гореть в аду всем чудовищам»: в Сети призвали наказать виновных в гибели Гандзюк 

«На Украине сейчас уничтожают хороших людей, а негодяев они коллекционируют во властных структурах. Соболезнуем», — выразила мнение Ирина Надирадзе.

«Вот она «украинская демократия и украинское правосудие», господа майдановцы, вы добились чего хотели???» — возмутился andskorobulatov.

Ранее украинский президент Петр Порошенко подтвердил смерть активистки и обратился к правоохранительным органам с требованием найти и наказать виновных в ее гибели. Глава государства подчеркнул также, что необходимо сделать все возможное, чтобы преступники оказались на скамье подсудимых.

В ответ в Сети задали резонный вопрос.

«Как так то? Шестеро задержано, четверо арестовано! Что, зря?» — вопросил Сергей Колеров.

Автор: Екатерина Кухарева
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