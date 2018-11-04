Украина ответила России на санкции: Порошенко стал бесполезным, а Луценко «отомстил»

Санкции Москвы против украинских компаний и физических лиц оживили и без того не утихающую дискуссию: кого считать «агентом Кремля», а кого — отважным борцом с «российской агрессией».

О бесполезности Порошенко в украинской политике

В числе первых на санкции откликнулась вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Своим видением она поделилась с общественностью в социальной сети Facebook.

Геращенко заявила, что лично ее интересы эти списки не затрагивают. Она также обвинила Москву в «экономических войнах» против Украины в контексте санкций против юридических лиц. В длинном посте вице-спикера затесалась еще одна интересная мысль.

«Вообще считаю, что политики, которые не попали в этот список, должны задаться вопросом: а что они вообще делают в украинской политике?»

По логике Геращенко выходит, что для украинского политика есть только одно пристойное занятие: портить отношения с Россией. Сделать для граждан что-то хорошее и полезное? Нет, не слышали. Вот и получается, что после четырех с половиной лет после «революции достоинства» Украина оказалась самой бедной страной континента. Вот и выходит, что газ подорожал в 12 раз.

Но изюминка даже не в этом. В санкционном списке не оказалось действующего президента Петра Порошенко. Иными словами, Геращенко записала шефа в список бесполезных деятелей.

Спустя несколько часов Ирине Владимировне указали на эту нестыковку. Депутат вынуждена была разместить еще один пост. Она пояснила, что в отношении глав государств вводить ограничительные меры не принято. Замечание справедливое. Но, как говорится, что написано пером… Против бумаги у топора кое-какие шансы еще имеются, но одолеть в одиночку целый Интернет глупой железяке точно не по силам.

О подсказках человека-сантехника

Своему присутствию в списке обрадовался депутат президентского блока Алексей Гончаренко. Свою богатую биографию (по сравнению с Алексеем Иуда был неплохим парнем) он недавно дополнил походом в ОБСЕ в перчатках сантехника.

Таким способом политик спасался от российской «химической атаки». Гончаренко свой пост начал «остроумными» историческими зарисовками. Мол, союзниками России всегда выступали не армия и флот, а «генерал мороз». По мнению парламентария, если Москва ввела санкции, то дела ее совсем плохи. Если следовать такой логике, Соединенным Штатам и Европе осталось недолго. Ибо санкции Вашингтона и Брюсселя куда интенсивнее и шире по географии, нежели аналогичные меры Кремля.

Депутат блока Петра Порошенко дал избирателю подсказку на будущие выборы.

«Через год будут выборы в Верховную раду, и Путин как никогда кстати со своим санкционным списком. Он сам помог украинским избирателям определить для себя следующий состав Верховной Рады», — сказал Гончаренко.

Что ж, лидера Блока Петра Порошенко в списке нет. Зато есть в нем Юлия Тимошенко — главный конкурент гаранта по будущим выборам. Спасибо Алексею, что помог разобраться. Все-таки у Петра Алексеевича умнейшие соратники.

О Луценко, который одинаково плох на суше и на море

Самым отважным парнем в Facebook стал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Он так презрел санкции Москвы, что даже взял их в кавычки. Но и это не главное. Юрий Витальевич отчитался об аресте продукции, захваченной «оккупантами».

«В порту Мариуполя арестовано более 3000 тонн продукции захваченного оккупантами Алчевськогометкомбинату, которая перевозилась судном под флагом Либерии из российского порта в Бельгию», — написал Луценко.

Всем причастным он пригрозил уголовной ответственностью за финансирование терроризма. Однако вскоре выяснилось, что Юрий Витальевич снова попал впросак. Одесский интернет-сайт «Таймер» назвал ситуацию «неприятной коллизией». Издание отмечает, что на борту судна находился лишь один россиянин, в то время как большая часть экипажа — украинцы. В том числе капитан судна.

И это не единственная «загвоздка».

«Судно принадлежит голландской компании, ходит под флагом Либерии и находится в управлении компании из Сингапура», — также отмечает «Таймер».

Да, России не позавидовать…

О Коломойском, раскрывшем «тайны» списка

В число фигурантов списка не попал Игорь Коломойский. По этому поводу в украинских СМИ не первый день идут пересуды. Почему так? Вроде бы заслужил человек. Сам Игорь Валерьевич объяснил свое отсутствие редактурой Банковой.

«Порошенко лично вычеркнул меня, давнего врага Путина, из списка, чтобы показать нашим американским партнерам, что я якобы стал агентом Кремля», — пояснил бизнесмен суть хитроумной комбинации.

О Юлии Тимошенко, уличившей Киев в «порочащих» связях

Не стала отмалчиваться и угодившая в санкционный список Юлия Тимошенко. Она обвинила киевские власти в коррупции и экономическом сотрудничестве со «страной-агрессором».

Юлия Владимировна отметила, что под санкции Москвы не попал не только сам президент, но и подконтрольная ему корпорация Roshen. Лидер «Батькивщины» добавила, что никаких дел в России она не имеет.

«У меня нет других дел, кроме становления мира в Украине», — заключила Тимошенко.

Вот, оказывается, какими еще хорошими делами можно заниматься в украинской политике. Ирине Геращенко на заметку.